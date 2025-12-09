الإمارات تحظر السفر إلى مالي وتطالب رعاياها بالعودة فورًا.. ماذا يحدث؟

فرضت وزارة الخارجية الإماراتية حظر سفر على مواطنيها إلى مالي، ودعت رعاياها المتواجدين هناك إلى المغادرة والعودة إلى الدولة في أقرب وقت، نظراً للأحداث الراهنة.

وشددت وزارة الخارجية في بيان اليوم الثلاثاء على أهمية الالتزام بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها، وأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر.

يشار إلى أن "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" الموالية لتنظيم «القاعدة» تواصل شن هجمات في مالي، واستهدف أحدث هجوم لها في الشهر الماضي، موقعا عسكريا أسفر عن مقتل 48 جنديا، كما تحاصر الجماعة منذ شهر سبتمبر العاصمة المالية باماكو ضمن استراتيجية لخنق اقتصاد البلاد، من خلال منع قوافل الوقود من الوصول إليها.