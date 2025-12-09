"صُممت على الطراز السلماني".. ولي العهد السعودي يفتتح قاعدة جوية جديدة

وكالات

افتتح ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان في مدينة الرياض اليوم الثلاثاء، مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط، وذلك ضمن مشاريع التطوير الإستراتيجية لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات الجوية الملكية السعودية.

وبدأت مراحل تنفيذ المشروع في الربع الثالث من عام 2021، واستغرقت مراحل بناء قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط نحو 38 شهراً، وجرى تصميمها وفقاً للطراز السلماني تجسيداً للهوية المعمارية للعاصمة الرياض ومواكبةً لتوجهاتها العمرانية الحديثة، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء.

وتضمن المشروع تنفيذ 115 مبنى بمساحة إجمالية تجاوزت 126 ألف متر مربع، شملت المدارج الرئيسية والموازية وساحات وقوف للطائرات، ومهابط للطائرات العمودية، وحظائر للطائرات، وبرج المراقبة الجوية، إضافة إلى مرافق المناطق الفنية والإدارية والسكنية والأمنية.

وقال قائد القوات الجوية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز في كلمةً له خلال الافتتاح "أن افتتاح مرافق القاعدة يأتي امتدادًا إستراتيجيًا لخطط التحديث الشامل التي تنتهجها القوات الجوية، وتعزيزًا لما تمتلكه من قدرات وإمكانيات ومنظومات قتالية متقدمة تضم أحدث المقاتلات والتقنيات الجوية والكفاءات الوطنية عالية التدريب والاحترافية، وبما يواكب التحولات الإستراتيجية التي تشهدها وزارة الدفاع ضمن مستهدفات برنامجها التطويري".