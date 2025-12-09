إعلان

محكمة أمريكية تسمح بنشر وثائق هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة إبستين

كتب-عبدالله محمود:

05:07 م 09/12/2025

المحكمة العليا الأمريكية

وافق القاضي الأمريكي بول إنجيلمير، على طلب وزارة العدل الأمريكية بشأن الكشف عن وثائق هيئة المحلفين الكبرى في القضية المتعلقة بجيسلين ماكسويل مساعدة جيفري ابستين المسجونة بتهمة الاتجار بالجنس.

واستشهد قاضي الأمريكي بقانون أقره الكونجرس مؤخرًا عند إصدار أمره ورأيه، والذي قال إنه يسمح أيضًا للوزارة بتعديل أمر حماية ذي صلة صدر في يوليو 2020.

وفي وقت سابق، طلبت وزارة العدل الكشف عن سجلات القضية بعد أن أقر الكونجرس مشروع قانون يلزم المدعي العام بالإفراج عن جميع الملفات غير السرية المتعلقة بتحقيقاتها مع إبستين وشريكه ماكسويل.

