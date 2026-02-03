إعلان

زيلينسكي يتهم روسيا بتغليب الهجمات على الدبلوماسية

كتب : مصراوي

11:22 ص 03/02/2026

فولوديمير زيلينسكي

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا الثلاثاء بتغليب الهجمات على الدبلوماسية، وذلك بعدما أطلقت موسكو عشرات الصواريخ ومئات الطائرات المسيرة ليلا.

وكتب زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي "استغلال أبرد أيام الشتاء لترهيب الناس أهم عند روسيا من اللجوء إلى الدبلوماسية"، مضيفا أن موسكو أطلقت ليلا أكثر من 70 صاروخا و450 طائرة مسيرة.

وهاجمت القوات الروسية العاصمة الأوكرانية بصواريخ في وقت مبكر من الثلاثاء، وأفادت تقارير أولية بأن مباني سكنية وبنايات أخرى تعرضت لأضرار.

وأبلغ شهود بوقوع انفجارات قوية في المدينة وبنشر صواريخ وطائرات مسيرة.

وقال رئيس الإدارة العسكرية للمدينة، تيمور تكاتشينكو، على تليجرام إن مبنى تجاريا ومباني سكنية عدة ومؤسسة تعليمية تعرضت لأضرار في أحياء شرق نهر دنيبرو.

AFP

فولوديمير زيلينسكي روسيا موسكو

