سرايا القدس تعلن إغلاق ملف أسرى الاحتلال بغزة

كتب-عبدالله محمود:

02:34 م 09/12/2025

سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إغلاق ملف الأسرى الإسرائيليين لديها، بعد تسليم آخر جثة في قطاع غزة.


وقال الناطق العسكري باسم سرايا القدس، في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء، إن الحركة أغلقت ملف الأسرى الإسرائيليين لديها بعد أن سلمت آخر جثة الأربعاء الماضي شمال غزة.

وأكد المتحدث باسم الحركة، أن فصائل المقاومة التزمت بكل بنود الاتفاق بشأن غزة في مرحلته الأولى.

ودعا الوسطاء والضامنين للضغط على إسرائيل، لتنفيذ التزاماته ووقف خروق الاتفاق.

