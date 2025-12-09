إندونيسيا: مقتل 20 شخصًا في حريق بالعاصمة جاكرتا

وكالات

أعلنت الشرطة الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، اندلاع حريق في مبنى مكون من 7 طوابق في العاصمة جاكرتا مما أسفر عن إلى مقتل 20 شخصًا، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وقال سوساتيو بورنومو كوندرو، رئيس شرطة وسط جاكرتا، للصحفيين إنه تم إخماد الحريق وتستمر الجهود للعثور على المزيد من الضحايا المحتملين داخل المبنى.

وأضاف كوندرو، أن الحريق اندلع في الطابق الأول حوالي منتصف النهار، ثم امتد إلى الطوابق العليا، لافتًا إلى أن بعض الموظفين كانوا يتناولون الغداء في المبنى آنذاك، بينما غادر آخرون مكاتبهم.

وتابع كوندرو: "الآن لا نزال نركز على إخلاء الضحايا وتبريد الحرائق".

وأفادت "رويترز"، بأن المبنى هو مكتب شركة Terra Drone Indonesia، التي توفر طائرات بدون طيار لأنشطة المسح الجوي للعملاء في قطاعات التعدين والزراعة.

وأظهرت لقطات بثتها قناة "كومباس" التلفزيونية العشرات من رجال الإطفاء وهم يحاولون إجلاء الأشخاص من داخل المبنى، وكان بعضهم يحمل أكياس الجثث من المبنى.

كما شوهد بعض العمال وهم يهربون من الطوابق العليا للمبنى باستخدام سلالم محمولة، وفقًا لـ"رويترز".