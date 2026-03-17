التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور ميخائيل موراشكو، وزير الصحة في روسيا الاتحادية، لبحث عدد من ملفات العمل المشتركة، وذلك على هامش منتدى "الحياة الصحية"، الذي عُقد في موسكو يومي 16 و17 مارس الجاري، ويهدف إلى إطالة سنوات الحياة الصحية، وتعزيز الصحة النفسية، وتوفير بيئة داعمة لتحسين جودة الحياة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء شمل مراجعة أوجه التعاون القائم بين البلدين في مجال الرعاية الصحية، واستعراض سبل تعزيزه خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على تحديد فرص توسيع المبادرات المشتركة في القطاعات الصحية ذات الأولوية، بما يدعم تطوير المنظومة الصحية وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأضاف أن الجانبين ناقشا الوضع الراهن لتسجيل المنتجات الطبية الروسية في مصر، وسبل تيسير إجراءات الحصول على الموافقات التنظيمية، وإمكانية الاعتراف المتبادل بها، بهدف تسريع إتاحة هذه المنتجات وتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدوائية.

وقال "عبدالغفار"، إن اللقاء تطرق إلى فرص توسيع التعاون في مكافحة الأمراض الفيروسية، من خلال دعم الإنتاج والتوزيع المشترك لعلاجات التهاب الكبد "سي" و"بي"، إضافة إلى العلاجات المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشري "الإيدز"، بما يعزز الجهود المشتركة في مواجهة الأمراض المعدية.

وفي مجال التعاون العلمي والأكاديمي، أشار إلى أن الوزيرين بحثا إمكانية الاعتراف بالشهادات والدرجات العلمية الصادرة عن بعض الجامعات الروسية، لدعم التعاون في التعليم الطبي والتطوير المهني، إلى جانب توسيع برامج التدريب التخصصي في مجالات طب الأورام، والأشعة، والصحة الرقمية.

وتابع أن اللقاء تناول سبل دعم الجهود المصرية في تقديم الخدمات العلاجية للنازحين من قطاع غزة، من خلال توفير بعض العلاجات والمستلزمات الطبية، في إطار الجهود الإنسانية المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن اللقاء شهد مناقشة الوضع الحالي لمسودة مذكرة التفاهم المقترحة من الجانب الروسي، والتي تمت مراجعتها فنيًا من قبل الجهات المختصة، وتخضع حاليًا للإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات الوطنية، مع إعراب الجانب الروسي عن رغبته في رفع مستوى المذكرة، لتوفير إطار تعاون أكثر فاعلية وتنظيمًا بين البلدين في المجال الصحي.

اقرأ أيضًا:

وزير الزراعة يصدر تعليمات مشددة لترشيد الإنفاق واستهلاك الطاقة



