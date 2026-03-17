وجّه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وأكد الوزير، ضرورة انتظام العمل بأقسام الطوارئ والاستقبال على مدار 24 ساعة، مع تواجد الأطقم الطبية من الأطباء وهيئات التمريض والفنيين بكامل طاقتها، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

كما شدد على أهمية توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بكميات كافية، والتأكد من جاهزية الأجهزة الطبية وأقسام العناية المركزة، مع تفعيل غرف الأزمات والطوارئ بالمستشفيات الجامعية لمتابعة الموقف أولًا بأول خلال فترة العيد.

ووجّه الوزير رؤساء المستشفيات بضرورة متابعة تنفيذ خطط الطوارئ، والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين طوال أيام عيد الفطر المبارك، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية، والتعامل الفوري مع أية حالات طارئة خلال فترة العيد.

اقرأ أيضًا:

