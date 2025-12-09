الجنائية الدولية تعاقب قائد الجنجويد كوشيب بالسجن 20 عامًا

وكالات

عاقبت محكمة الجنائية الدولية، قائد الجنجويد علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم علي كوشيب بالسجن 20 سنة.



وفي وقت سابق، أدانت الجنائية الدولية، كوشيب، في 27 تهمة ارتكبها بمنطقة دارفور السودانية قبل أكثر من 20 عاما.



وبحسب وسائل الإعلام السودانية، فأن كوشيب، متهم بجرائم القتل الجماعي والاغتصاب.

وفي الجلسات السابقة من محاكمة "كوشيب"، لم يظهر أي انفعال عندما قرأت القاضية جوانا كورنر حكم الإدانة الصادر ضده، حيث قالت كورنر: "إن المحكمة مقتنعة تمامًا بأن المتهم مذنب بما لا يدع مجالًا للشك في الجرائم المنسوبة إليه وأن النطق بالحكم سيصدر لاحقًا".

واستعرضت القاضية رواياتٍ مروعة عن اغتصاباتٍ جماعيةٍ وانتهاكاتٍ وقتلٍ جماعي، موضحة أنه في إحدى المرات، حمّل "كوشيب"، نحو 50 مدنيًا في شاحنات، وضرب بعضهم بالفؤوس، قبل أن يُجبرهم على الاستلقاء أرضًا ويأمر جنوده بإطلاق النار عليهم وقتلهم.