الجيش الإسرائيلي يزعم: عثرنا على قذائف صاروخية في طولكرم بالضفة

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن قواته بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي الداخلي "الشاباك"، عثرت على 3 قذائف صاروخية في مراحل إنتاج مختلفة في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وجاء في بيان مشترك بين جيش الاحتلال والشاباك: "كشفنا خلية مسلحة وبنية تحتية إرهابية في طولكرم بعد تحقيق استخباراتي مطول"، و" اعتقلنا مشتبهًا فيهم بتنفيذ عمليات في الأشهر الأخيرة بطولكرم أبرزهم أحمد أبو سمرة"، وفق زعمه.

وأضاف البيان: "قواتنا ضبطت صواريخ ووسائل قتالية كانت معدة لاستهداف الجيش في طولكرم"، حسب ادعائه.