إعلان

الجيش الإسرائيلي يزعم: عثرنا على قذائف صاروخية في طولكرم بالضفة

كتب : مصراوي

12:00 م 09/12/2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن قواته بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي الداخلي "الشاباك"، عثرت على 3 قذائف صاروخية في مراحل إنتاج مختلفة في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وجاء في بيان مشترك بين جيش الاحتلال والشاباك: "كشفنا خلية مسلحة وبنية تحتية إرهابية في طولكرم بعد تحقيق استخباراتي مطول"، و" اعتقلنا مشتبهًا فيهم بتنفيذ عمليات في الأشهر الأخيرة بطولكرم أبرزهم أحمد أبو سمرة"، وفق زعمه.

وأضاف البيان: "قواتنا ضبطت صواريخ ووسائل قتالية كانت معدة لاستهداف الجيش في طولكرم"، حسب ادعائه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي قذائف صاروخية الضفة الغربية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

شاهد مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن في كأس العرب
حالة الطقس.. تقلبات جوية حادة: أمطار وكرات ثلج وتحذير لهذه الفئة