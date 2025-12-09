ليتوانيا تعلن حالة الطوارئ بسبب بالونات مهربة من بيلاروسيا

وكالات

أعلنت الحكومة في ليتوانيا، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ بسبب التهديدات للسلامة العامة من البالونات المهربة القادمة من بيلاروسيا.

واتهمت ليتوانيا بيلاروسيا بالسماح للمهربين باستخدام بالونات الطقس لنقل السجائر المهربة عبر الحدود، مما أجبر مطار فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، مرارًا وتكرارًا على إيقاف العمليات ، مما أدى إلى تعطيل الحركة الجوية.

وقال وزير الداخلية الليتواني فلاديسلاف كوندراتوفيتش، في اجتماع حكومي تم بثه على الهواء مباشرة: "إن حالة الطوارئ أُعلنت ليس فقط بسبب الاضطرابات في الطيران المدني ولكن أيضًا بسبب مصالح الأمن القومي"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف كوندراتوفيتش، أن الإعلان يمنح الجيش مزيدًا من الحرية العملياتية، مما يسمح له بالعمل بالتنسيق مع الشرطة أو بشكل مستقل، على الرغم من أنه لم يحدد تفاصيل أخرى.

بيلاروسيا تنفي مسؤوليتها

بدورها، نفت بيلاروسيا مسؤوليتها عن البالونات واتهمت ليتوانيا بالاستفزازات، بما في ذلك إرسال طائرة بدون طيار لإسقاط "مواد متطرفة"، بحسب ما أوردت "رويترز".

ورفضت ليتوانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي والتي كانت في السابق جزءًا من الاتحاد السوفييتي، هذه الاتهامات ووصفتها بأنها باطلة.

"الوضع على الحدود يتدهور"

وفي الأول من ديسمبر الجاري، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الوضع على الحدود "يتدهور" ووصفت توغلات البالونات بأنها "هجوم هجين" من جانب بيلاروسيا "غير مقبول على الإطلاق"، وفقًا لـ"رويترز".

وفرضت ليتوانيا في عام 2021 حالة الطوارئ في منطقة الحدود مع بيلاروسيا بسبب ما قالت إنه هجرة غير شرعية إلى الدولة الواقعة في منطقة البلطيق، مما أدى إلى تقييد الوصول إلى المنطقة لغير المقيمين.