مقتل 6 جنود باكستانيين في اشتباكات قرب حدود أفغانستان

كتب : مصراوي

10:01 ص 09/12/2025

الجيش الباكستاني

وكالات

نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر أمنية باكستانية، أن مسلحين هاجموا نقطة تفتيش أمنية في شمال غرب البلاد قرب الحدود مع أفغانستان مما أسفر عن مقتل 6 جنود.


وحمّلت إسلام آباد المسؤولية عن تصاعد العنف في البلاد لمسلحين يستخدمون الأراضي الأفغانية للتخطيط لهجماتهم على قوات الأمن عبر الحدود.


ومن جانبها نفت كابول صحة هذه الاتهامات موضحة أن ما يحدث هو مشكلة أمن داخلية في باكستان.

وأشارت رويترز، إلى أن الهجوم على منطقة كورام يأتي في الوقت الذي تسعى فيه باكستان وأفغانستان الحفاظ على هدنة وقف إطلاق النار بين البلدين.

اشتباكات أفغانستان مسلحين

حالة الطقس.. تقلبات جوية حادة: أمطار وكرات ثلج وتحذير لهذه الفئة