

وكالات

قالت ممثلة عن الجيش الإسرائيلي في إحاطة سرية أمام لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، إن إيران عادت لإنتاج صواريخ باليستية بوتيرة عالية بعد نحو 6 أشهر من حرب الـ12 يوما بين الطرفين.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، سأل أعضاء الكنيست ممثلة الجيش الإسرائيلي التي شاركت في جلسة لجنة الخارجية والأمن أيضا عما إذا كانت هناك خطة جاهزة لهزيمة "حماس" وتفكيكها، في حال فشلت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجابت أن الجيش الإسرائيلي يعمل على بلورة خطة ما زالت "في مراحل التصميم".

وفيما يتعلق بقطاع غزة، ذُكر أن ترامب مصمم على الانتقال إلى المرحلة الثانية بحلول عيد الميلاد، وأن حماس تستغل وقف إطلاق النار لإعادة تسليح نفسها في جميع جوانب بناء القوة - التدريب، وعقيدة القتال، وإنتاج الأسلحة، وغير ذلك.

كما ذُكر في اللجنة، أن تركيا تضغط على الولايات المتحدة للمشاركة في قوة تثبيت الاستقرار، لكن إسرائيل ترفض ذلك وهناك خلاف حول هذا الموضوع.

والجمعة، أبلغت إيران عن إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات بدون طيار، نفذتها القوة البحرية التابعة للحرس الثوري في إطار تدريبات في منطقة الخليج.

وبحسب التقارير، فإن التدريبات استمرت يومين وكانت تهدف إلى ردع "التهديدات الأجنبية".

وشملت التدريبات إطلاقا مكثفا لصواريخ كروز من طرازات قدر 110، وقدر 380، وقدر 360، بالإضافة إلى صاروخ باليستي من طراز "302".

وقالت قناة "برس تي في" (Press TV) الحكومية، إن الصواريخ أصابت أهدافا وهمية في خليج عمان، وأن جميع الأهداف أصيبت بدقة عالية.

وقال تقرير "برس تي في"، إن الطائرات بدون طيار التي شاركت في التدريب الإيراني أصابت أهدافا تحاكي قواعد العدو، وتم تدميرها أيضا في التدريب.

وأشارت القناة إلى أنه في اليوم الأول من التدريب، أرسلت سفن الأسطول الإيراني رسالة حازمة مع تحذيرات للسفن الأمريكية العاملة في المنطقة.

وقالت بحرية الحرس الثوري، إن التدريب ركز أيضا على زيادة استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي، وعلى الروح والمقاومة التي لا تقبل المساومة لسلاح البحرية الإيراني في مواجهة أي تهديد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استضافت إيران أيضا تدريبا عسكريا دوليا مع أعضاء منظمة شنجهاي للتعاون "SCO"، وعُقد في مقاطعة أذربيجان الشرقية الإيرانية، التي تقع في شمال غرب إيران.

وأوضحت وسائل الإعلام الإيرانية، أن هذا التدريب الذي وُصف أنه تدريب لقوات مكافحة الإرهاب، كان يهدف إلى إرسال رسالة سلام وصداقة إلى جيران الجمهورية الإسلامية، وفي الوقت نفسه تحذير لأعداء النظام – وفي مقدمتهم إسرائيل – بأن "أي خطأ في الحساب سيؤدي إلى رد حاسم".

وفي الأسابيع الأخيرة، أثيرت تساؤلات أيضا حول ما إذا كانت جولة أخرى من الضربات العسكرية بين إيران وإسرائيل قد تحدث في وقت أقرب مما هو متوقع، في ضوء إعادة تسلح إيران.

وهذا الأسبوع بالذات، حذر سفير أوروبي رفيع المستوى من أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة لن تعطي إسرائيل الضوء الأخضر لشن هجوم واسع النطاق على إيران في الفترة القادمة، لأن واشنطن تخشى أن يعرض مثل هذا الهجوم الخطط الأمريكية لإعادة إعمار غزة للخطر، إلا أن عملا عسكريا إسرائيليا في إيران قد يحدث، حسب رأيه، في العام المقبل.

وفي إشارة إلى مواجهة مستقبلية بين البلدين، ذكرت مصادر غربية مطلعة على الأوضاع في الشرق الأوسط وإسرائيل، في وقت سابق، أن إسرائيل أرسلت رسائل إلى إيران عبر دول غربية مفادها أنها لا ترغب في الهجوم مرة أخرى - لكن الرد كان بأن إسرائيل تكذب ولذلك، يزداد القلق من سوء تقدير من جانب إيران".

ووفقا للمصادر: "لا نرى جهدًا كبيرًا من جانب إيران لتجديد برنامجها النووي - ولكننا نعلم أن الأولوية القصوى بالنسبة للإيرانيين هي استعادة برنامج الصواريخ الباليستية"، وفقا لروسيا اليوم.