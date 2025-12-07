إعلان

نتنياهو: سنظل في سوريا.. ونزع سلاح حماس سيتم بالطريقة السهلة أو الصعبة

كتب-عبدالله محمود:

09:17 م 07/12/2025

بنيامين نتنياهو

قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن إيران لم تعد قوة عظمى فى المنطقة بعد أن قضينا على تهديدها النووي والصاروخي.

وأضاف نتنياهو، في تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن إسرائيل تمكنت من تحرير جميع أسرها في قطاع غزة، من خلال الضغط العسكري والسياسي.

وأكد رئيس حكومة الاحتلال، أن نزع السلاح من حركة المقاومة الإسلامية حماس ومن غزة سيتم بالطريقة السهلة أو الصعبة.

وأوضح نتنياهو، أن جيش الاحتلال سيعمل على صد أي تهديد لإسرائيل، ولن يسمح بإعادة بناء القدرات العسكرية في غزة أو عند حزب الله في لبنان.

وأشار رئيس حكومة الاحتلال، إلى أن جيش الاحتلال سيظل موجود داخل الأراضي السورية، مشددًا على أهمية ضمان أمن الدروز في سوريا.

بنيامين نتنياهو سوريا نزع سلاح حماس غزة إسرائيل

