نتنياهو: أتطلع لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق غزة مع ترامب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يتطلع إلى مناقشة كيفية تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق بشأن غزة خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف نتنياهو، عقب لقائه المستشار الألماني فريدريش ميرتس الذي يزور إسرائيل اليوم، أنه من المهم التأكد من أن حركة حماس تمتثل لوقف إطلاق النار وتعهداتها التي قدمتها بنزع السلاح.

وتابع: "لا أذهب إلى ألمانيا بسبب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية الذي أصدر أوامر اعتقال بحقي ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت"، زاعمًا أن المدعي العام للجنائية الدولية يشوه سمعة المحكمة.

وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه على المحكمة الجنائية الدولية أن تصحح أمورًا كثيرة داخلها بما فيها "التخلي عن التهم الموجهة إلى جنودنا".

