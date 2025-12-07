وزير الخارجية يؤكد ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، بـ رانديب ساراي وزير الدولة الكندي للتنمية الدولية، وذلك على هامش مشاركته في منتدى الدوحة.

وأشاد عبد العاطي بالعلاقات المصرية–الكندية وما يجمع البلدين من مصالح مشتركة في العديد من المجالات، معربًا عن التطلع لمزيد من التطوير فى المجال الاقتصادى والتجارى والتنموى.

كما أعرب وزير الخارجية عن التقدير للدعم الكندي لمصر فى مجال التنمية، وما تمثله المشروعات الكندية من إضافة مهمة للجهود الوطنية في مجالات التنمية المستدامة. وأكد على الاعتزاز بالجالية المصرية المتواجدة في كندا وإسهاماتها في المجتمع الكندي.

تطورات الأوضاع في غزة

وعلى الصعيد الإقليمي، استعرض عبد العاطي موقف مصر إزاء تطورات الأوضاع في غزة، مؤكدًا استمرار التنسيق مع مختلف الشركاء الدوليين، بما يساهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

وأكد وزير الخارجية ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار اتساقًا مع اتفاق شرم الشيخ للسلام والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، معربًا عن التطلع إلى إسهام كندا في الجهود الإغاثية والإنسانية في غزة، خاصة في مرحلة التعافي المبكر، في ضوء ما توليه الحكومة الكندية من اهتمام بهذا الملف الإنساني الهام.