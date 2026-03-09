أعلن حزب الله في لبنان، أن مقاتليه اشتبكوا مع قوة إسرائيلية متوغلة باتجاه بلدة العديسة الحدودية، وذلك بعد استهدافها بصليات صاروخية في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين.

وقال "الحزب"، في بيان فجر الاثنين، إن الاشتباك وقع عند الساعة 02:15 فجرًا، حيث استخدم المقاتلون الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية في مواجهة القوة الإسرائيلية، ما أدى إلى إجبارها على التراجع إلى منطقة خلّة المحافر.

وأضاف الحزب، أن العملية جاءت ردًا على ما وصفته بالعدوان الإسرائيلي الذي استهدف عشرات المدن والبلدات اللبنانية، إضافة إلى الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.