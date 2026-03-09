إعلان

حزب الله يُعلن اشتباك مقاتليه مع قوة إسرائيلية قرب بلدة العديسة

كتب : محمد أبو بكر

03:21 ص 09/03/2026

اشتباكات حزب الله وإسرائيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن حزب الله في لبنان، أن مقاتليه اشتبكوا مع قوة إسرائيلية متوغلة باتجاه بلدة العديسة الحدودية، وذلك بعد استهدافها بصليات صاروخية في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين.

وقال "الحزب"، في بيان فجر الاثنين، إن الاشتباك وقع عند الساعة 02:15 فجرًا، حيث استخدم المقاتلون الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية في مواجهة القوة الإسرائيلية، ما أدى إلى إجبارها على التراجع إلى منطقة خلّة المحافر.

وأضاف الحزب، أن العملية جاءت ردًا على ما وصفته بالعدوان الإسرائيلي الذي استهدف عشرات المدن والبلدات اللبنانية، إضافة إلى الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اشتباكات حزب الله وإسرائيل حزب الله حزب الله يتصدى لعملية إنزال إسرائيلية قصف أهداف إسرائيلية وأمريكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد زيارة وزير الصحة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن حالة هاني شاكر
زووم

بعد زيارة وزير الصحة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن حالة هاني شاكر
مواصفات امتحانات الكيمياء والفيزياء للصف الثاني الثانوي في مارس 2026
مدارس

مواصفات امتحانات الكيمياء والفيزياء للصف الثاني الثانوي في مارس 2026
مصر أمانة في رقبتهم".. الرئيس السيسي يشيد بدور الشرطة في مواجهة التحديات
أخبار مصر

مصر أمانة في رقبتهم".. الرئيس السيسي يشيد بدور الشرطة في مواجهة التحديات
الأمن يكشف حقيقة فيديو صانعة محتوى اتهمت عامل توصيل بمضايقتها في مدينة نصر
حوادث وقضايا

الأمن يكشف حقيقة فيديو صانعة محتوى اتهمت عامل توصيل بمضايقتها في مدينة نصر
عصابة بيع "الذهب المغشوش".. إحالة 14 أوكرانيًا للمحاكمة بتهمة تقليد أختام
حوادث وقضايا

عصابة بيع "الذهب المغشوش".. إحالة 14 أوكرانيًا للمحاكمة بتهمة تقليد أختام

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خلفا لوالده.. اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران
الرئيس السيسي: مصر تجاوزت أزمات اقتصادية متلاحقة.. والمنطقة تمر بظروف صعبة