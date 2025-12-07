جنوب أفريقيا تلغي إعفاء التأشيرة للفلسطينيين.. ما السبب؟

كتبت- سهر عبد الرحيم:

أعلنت جنوب أفريقيا إلغاء إعفاء الفلسطينيين من التأشيرة، مشيرة إلى انتهاكات متعمدة ومستمرة من قِبل جهات إسرائيلية مرتبطة بجهود تهجير الفلسطينيين من غزة تحت غطاء ما يُسمى بـ"الهجرة الطوعية".

وقالت وزارة الشؤون الداخلية في جنوب أفريقيا، في بيان، إن إعفاء التأشيرة قد تم استغلاله في رحلتين جويتين مستأجرتين مؤخرًا، "حيث لم يكن السفر مصممًا لأغراض السياحة أو الإقامة القصيرة كما كان مقصودًا، ولكن لنقل الفلسطينيين من غزة".

وأضافت الوزارة، أنه "بدلًا من استخدام الرحلات التجارية العادية، استؤجرت طائرات كاملة، ليس من قِبل المسافرين أنفسهم بل من قِبل وسطاء. مُنح معظم الركاب تذاكر ذهاب فقط إلى جنوب أفريقيا، ومُنعوا من حمل أمتعتهم".

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "آي أو إل" الجنوب أفريقية، بأن وزير الشؤون الداخلية، ليون شرايبر، أعلن سحب إعفاء التأشيرة لمدة 90 يومًا لحملة الجواز الفلسطيني.

وقال شرايبر، إن "سلسلة الأحداث تشكل استغلالًا واضحًا للمسافرين أنفسهم"، مشيرًا إلى أن معظمهم أكدوا عدم رغبتهم في طلب اللجوء، ما استدعى تدخل منظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم.

وأضاف الوزير، أن سحب الإعفاء هو "الخطوة الأنجح" لمنع تكرار هذه الرحلات، لكنه أكد أن طلبات التأشيرة للفلسطينيين سيتم معالجته بشكل طبيعي.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، أفادت سفارة فلسطين في جنوب أفريقيا، بوصول 153 مواطنًا فلسطينيًا قادمين من غزة عبر مطار رامون مرورًا بنيروبي، من دون أي إشعار أو تنسيق مسبق.

وقالت السفارة، إن سفر هؤلاء المواطنين تم ترتيبه عبر جهة غير مسجلة ومضللة استغلت الظروف الإنسانية المأساوية لأبناء غزة، وقامت بخداع العائلات واستغلالها ماليًا، وتنظيم سفرها بطريقة غير قانونية وغير مسؤولة.