وسط توترات مع الصين.. اليابان تطلب دعم أقوى من الولايات المتحدة

(د ب أ)

طلبت اليابان من الولايات المتحدة تعزيز دعمها لها، في ظل تصاعد التوترات مع الصين، بعد تصريحات رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي بشأن تايوان، بحسب ما ذكرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، اليوم الأحد.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد، بأن طوكيو أعربت عن استيائها بسبب صمت واشنطن إلى حد كبير، لتجنب تعريض اتفاقيتها التجارية مع بكين للخطر.

وأعربت اليابان عن خيبة أملها بسبب رد فعل الولايات المتحدة، الذي اقتصر على إصدار بيانات من السفارة وبث منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأولوية للاتفاقية التجارية مع الصين، متجنبا الدعم المعلن القوي لليابان، بحسب ما أوردته "بلومبرج".