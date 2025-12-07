

وكالات

أعلن موقع "والا" الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي يتهيأ لتصعيد على الجبهة اللبنانية، وذلك في ظل سباق التسلّح الذي يخوضه حزب الله.

ونقل الموقع عن معلومات استخباراتية تفيد أن الحزب أدمج عناصر يعملون لصالحه ضمن الجيش اللبناني، بالتزامن مع تهريبه للصواريخ ونقله جزءا من عملياته إلى تحت الأرض.

في غضون ذلك، أشارت التقديرات الاستخبارية الإسرائيلية إلى تكثيف التحركات على الحدود اللبنانية وفي المستوطنات، تحسبا لردّ حزب الله، وربطت هذه التقديرات مدة التصعيد مع لبنان بحجم ردّ الحزب.

يقدر مسؤولون في شعبة الاستخبارات العسكرية، وفقا للموقع، أن حكومة بيروت أضاعت فرصة تجريد حزب الله من سلاحه.

وكشف هؤلاء المسؤولون، أن النظام الإيراني حوّل مئات ملايين الدولارات بطرق مختلفة لدعم الحزب.

في غضون ذلك، تشهد بيروت توافد موفدين عرب ودوليين في إطار السعي لتطويق التصعيد الكبير المحتمل.

وفي هذا السياق، يصل إلى العاصمة اللبنانية غداً الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان.

قبل ذلك، اختتم الوفد الأممي زيارته إلى لبنان، وأكد الوفد التزام مجلس الأمن بدعم استقرار لبنان وسيادته، مشددا على ضرورة احترام اتفاق وقف الأعمال العدائية وتعزيز التعاون الدولي لدعم لبنان.

جدد المتحدث باسم الوفد، سفير سلوفينيا صامويل جبوجارد، دعم مجلس الأمن للإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية في لبنان.

كما شدد على ضرورة احترام سلامة قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل وعدم استهدافها، داعياً إلى تعزيز الدعم الدولي للبنان وللجيش اللبناني، بما في ذلك تمكينه من تعزيز انتشاره جنوب نهر الليطاني.

وأكد تأييد المجلس لقرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، وفقا للعربية.

أوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن التمرين سينطلق صباحا، وسيُلاحظ خلاله حركة نشطة للقوات والآليات العسكرية في المنطقة، بالإضافة إلى سماع دوي انفجارات ناتجة عن النشاط التدريبي.