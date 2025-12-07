انتحار جندي إسرائيلي جديد وتحذيرات من أزمة نفسية وانهيارت داخل الجيش



وكالات

أقدم نهراي رافائيل بارزاني، جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي من القدس على الانتحار.

وربط تقرير صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية حادثة انتحار الجندي مباشرة بتداعيات الصدمة النفسية العميقة الناتجة عن حرب غزة وما خلفته من اضطرابات ما بعد الصدمة بين الجنود.

وجاءت الحادثة بعد نحو شهرين من رسالة كان بارزاني قد كتبها عند انتحار صديقه المقرب روي شاليف، أحد الناجين من هجوم "طوفان الاقصى" في 7 أكتوبر 2023 على مهرجان "نوفا" الموسيقي.

وأشار بارزاني في رسالته إلى معاناة طويلة ومشتركة من اضطراب ما بعد الصدمة، قائلا: إنهما قضيا 3 أشهر معا خارج إسرائيل في محاولة للعلاج، واصفا تلك الفترة أنها أشهر من الحقيقة والألم والصمت الذي يقول أكثر من ألف كلمة.

وأكد أن صديقه كان يخوض "حربا داخلية قاسية" لا تقل شراسة عن الحرب نفسها.

وبحسب التقرير، فإن بارزاني، الذي خدم في قوات الاحتياط حتى عام 2021، ظل يعاني من آثار نفسية متراكمة، في ظل شعور متزايد لدى المصابين نفسيا بأنهم منسيون، في وقت ينشغل فيه المجتمع والقيادة بملفات أخرى.

وفي تعليق على الحادثة، قال الكولونيل في الاحتياط والمسؤول الأمني السابق جال دوبينر، إلى جانب أوهاد نيمارك أحد قادة جمعية عندما يكشف الأقوياء عن أنفسهم، إن هذه المآسي ليست حالات فردية، بل تمثل نتيجة مباشرة لسنوات من الإخفاق في التعامل مع الجروح النفسية التي عاد بها الجنود من ساحات القتال، وخصوصا من حرب غزة.

وأضاف نيمارك، أن ما نشهده هو انهيار النظام فشل في توفير استجابة شاملة وفعالة للمصابين نفسيا، محذرا من أن الانتظار يعني المزيد من الجنازات.

في السياق ذاته، كانت صحيفة "هآرتس" قد كشفت مؤخرا، أن ما لا يقل عن 15 جنديا مسرحا أقدموا على الانتحار منذ بدء الحرب على غزة، مرجحة أن تكون الأسباب مرتبطة بمشكلات نفسية ناجمة عن الخدمة العسكرية، سواء لجنود شاركوا مباشرة في الحرب الأخيرة أو لآخرين يعانون من صدمات متراكمة من حروب سابقة.

ووفقا لـ Press TV ، فإن السبب الرئيسي لمعظم حالات الانتحار بين الجنود منذ اندلاع الحرب على غزة كان "الواقع النفسي الصعب والمشاهد القاسية" التي شاهدوها هناك، خصوصا فقدان جنود، ونقل الكثير من الجثث والقتال العنيف والدمار الكبير.

أشار تقرير لوكالة الأناضول إلى أن آلاف الجنود الإسرائيليين تم تشخيصهم باضطراب ما بعد الصدمة منذ بداية الحرب على غزة.

كما أظهرت بيانات رسمية أن من بين آلاف الجنود المصابين نفسيا، كثيرين لم يتلقوا دعما أو متابعة كافية، مع إشارة إلى "نقص حاد في الموارد النفسية والعلاجية داخل الجيش" مقارنة بالحجم الحقيقي للمصابين.

بحسب إعلام عبري، فقط انتحر عدد كبير من الجنود منذ حرب غزة، في 2023، 2024 وحتى 2025 ، ما يعد ارتفاعا قياسيا مقارنة بالفترات السابقة للحرب.

تقارير إعلامية أخرى تشير إلى أن آلاف الجنود من الجنود الإسرائيليين النظاميين والاحتياطيين يعانون من اضطرابات نفسية منذ الحرب، ويطلبون العلاج أو التأهيل النفسي، في ما وصفته الصحافة بأنه "أزمة نفسية هيكلية داخل الجيش الإسرائيلي"، وفقا لروسيا اليوم.