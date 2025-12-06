اليابان تعتزم نشر منظومتي حرب إلكترونية قرب تايوان

تايبيه - (د ب أ)

قالت اليابان إنها ستنشر وحدة دفاع جوي للحرب الإلكترونية في جزيرة يوناجوني في عام 2026، مما يضع قدرات تشويش رادار جديدة، على بعد 110 كيلومترات فقط من تايوان.

وقال شيمو كوزو، مدير التخطيط في مكتب الدفاع في جزيرة أوكيناوا إن تعزيز الوضع الدفاعي للمنطقة الجنوبية الغربية أمر ملح وأن وحدات الحرب الالكترونية ستعزز حماية الجزر النائية، حسب موقع تايوان نيوز الإخباري اليوم السبت.

وشدد على أن هذه المعدات "لا تستهدف مهاجمة دول أخرى" وحث السكان على تفهم أن إظهار قدرة اليابان على الدفاع عن النفس، يعتبر بمثابة رادع.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن الوحدة ستجري تشويشا بريا ضد طائرات العدو المقتربة، مما يضعف أو يعطل الرادار على طائرات الإنذار المبكر وغيرها من المنصات. ومن المقرر نشرها في حاميتي يوناجوني وكينجون في العام المالي 2026، ثم حامية ناها في العام المالي 2027 .