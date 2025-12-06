برلين - (د ب أ)

قبل مغادرته لزيارة الأردن وإسرائيل، أجرى المستشار الألماني فريدريش ميرتس اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدا دعمه لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس، اليوم السبت، إن ميرتس رحب بالموقف التعاوني الذي أبدته السلطة الفلسطينية تجاه الخطة، مضيفا أن المستشار شدد أيضا على ضرورة تنفيذ إصلاحات تتيح للسلطة الفلسطينية الاضطلاع بدور بنّاء في مرحلة ما بعد الحرب.

ولا تشمل جولة ميرتس زيارة المناطق الفلسطينية.

وستكون المحطة الأولى للزيارة العاصمة الأردنية عمان، حيث من المقرر أن يلتقي الملك عبد الله الثاني.

وفي وقت لاحق مساء اليوم، يستقبل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوج المستشار الألماني في القدس، ومن المقرر عقد اجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غدا الأحد.

كما يعتزم ميرتس زيارة النصب التذكاري للهولوكوست، "ياد فاشيم"، ووضع إكليل من الزهور، وهو تقليد معتاد في كل زيارة أولى يقوم بها مستشار ألماني إلى إسرائيل.

ومن المتوقع أن تركز الزيارة على العلاقات المتوترة مؤخرا بين البلدين وعلى تعزيز استقرار وقف إطلاق النار في غزة.

وتعد ألمانيا من أقرب حلفاء إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة، إلا أن زيارة ميرتس تأتي متأخرة نسبيا، حيث سافر سلفه، أولاف شولتس، إلى إسرائيل بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه منصبه.

أما أنجيلا ميركل فقد قامت بزيارتها الأولى لإسرائيل كمستشارة بعد شهرين فقط، في انعكاس لشعور ألمانيا بمسؤولية خاصة تجاه إسرائيل بسبب الهولوكوست.

وتأتي زيارة ميرتس بعد سبعة أشهر من توليه منصبه، ويرجع التأخير بشكل كبير إلى حرب غزة التي جعلت الزيارة تبدو مستحيلة لفترة طويلة. ويستمر وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس منذ نحو ستة أسابيع.