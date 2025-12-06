خالد مشعل: نرفض كل أشكال الوصاية على غزة

وكالات

قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، إن "البلطجة الإسرائيلية" تريد أن تخضع المنطقة لأجندتها وهذا خطر حقيقي.

وأضاف مشعل، في كلمة له خلال مؤتمر العهد للقدس اليوم السبت، أنه يجب رفض كل أشكال التطبيع والعلاقة مع الكيان الإسرائيلي المجرم، مؤكدًا أن إسرائيل لن تكون صديقة ولا عونًا لأحد ولا جزءا من منظومة المنطقة.

وتابع: "آن الأوان أن تقرر الأمة تحرير القدس واستعادة المقدسات الإسلامية والمسيحية"، موضحًا أنه يجب مساعدة الجميع على بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية في الداخل والخارج.

وقال مشعل، إن حماس ترفض كل أشكال الوصاية على غزة والفلسطيني هو من يحكم نفسه، مشيرًا إلى أن الصورة الأقسى من حرب الإبادة وقفت لكن التجويع والحصار وإغلاق المعابر ومنع المساعدات ومعاقبة الناس ما زال مستمرا.

وأضاف القيادي في حماس، أنه يجب حماية مشروع المقاومة وسلاحها، وإنقاذ الضفة الغربية من التهويد والاستيطان والتهجير والوقوف إلى جانب شعبنا، والعمل على تحرير الأسرى والمعتقلين في سجون العدو.

وأكد خالد مشعل، أنه لا انتصار بدون وحدة أو شراكة و"هذه دعوة للجميع ألا يحتكر القرار"، مطالبًا بملاحقة الكيان الصهيوني وقادته على الساحة الدولية ومحاكمته وإدانته قانونيًا وسياسيًا.