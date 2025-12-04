إعلان

إسرائيل تقصف ريف درعا بـ4 قذائف مدفعية

كتب-عبدالله محمود:

09:44 م 04/12/2025

إسرائيل تقصف ريف درعا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت قناة الإخبارية السورية، بأن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت 4 قذائف على أطراف بلدة كويا في ريف درعا الغربي.

وأكدت وكالة الأنباء السورية، أن قوات الاحتلال تتوغل بريف القنيطرة وتعتدي بالمدفعية على منطقة تل أحمر شرقي وأطراف بلدة كويا بحوض اليرموك.

وفي سياق منفصل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية على بلدتي جباع ومحرونة جنوبي لبنان ومنطقة الشعرة-جنتا في بعلبك شرقي البلاد.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة برعشيت قضاء بنت جبيل وبلدة المجادل جنوبي لبنان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل تقصف ريف درعا مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال تتوغل بريف القنيطرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان