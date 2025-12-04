إسرائيل تقصف ريف درعا بـ4 قذائف مدفعية

أفادت قناة الإخبارية السورية، بأن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت 4 قذائف على أطراف بلدة كويا في ريف درعا الغربي.

وأكدت وكالة الأنباء السورية، أن قوات الاحتلال تتوغل بريف القنيطرة وتعتدي بالمدفعية على منطقة تل أحمر شرقي وأطراف بلدة كويا بحوض اليرموك.

وفي سياق منفصل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية على بلدتي جباع ومحرونة جنوبي لبنان ومنطقة الشعرة-جنتا في بعلبك شرقي البلاد.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة برعشيت قضاء بنت جبيل وبلدة المجادل جنوبي لبنان.