2.2 مليون شخص يوقعون على عريضة لحظر الألعاب النارية في ألمانيا

(د ب أ)

وقّع أكثر من 2.2 مليون شخص في ألمانيا على العريضة التي تحمل عنوان "حظر الألعاب النارية على مستوى ألمانيا، الآن".

وبدورها، قامت نقابة الشرطة في برلين بتسليم العريضة إلى رئيس مؤتمر وزراء الداخلية الألمان، أولريش مويرر، حيث ينعقد المؤتمر في مدينة بريمن شمالي ألمانيا.

وبعد أن سلّم مويرر وحدة تخزين تحتوي على التوقيعات، قال رئيس فرع نقابة الشرطة في برلين، شتيفان فيه:"هذه أكبر عريضة موجودة في ألمانيا".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى ليلة رأس سنة آمنة بالنسبة لقوات الطوارئ".

وطالبت العريضة بفرض حظر شامل على الألعاب النارية في الاستخدام الخاص.

وكان وزراء داخلية الولايات الألمانية بدأوا مؤتمرهم في بريمن أمس الأربعاء، ويستمر المؤتمر حتى غدا الجمعة، ويحضر وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت المؤتمر كضيف. ويُعد التعامل مع الألعاب النارية الخاصة برأس السنة أحد الموضوعات العديدة المطروحة على جدول أعمال المؤتمر. ومع ذلك، فمن غير المرجح التوصل إلى قرار بالإجماع بشأن هذا الموضوع في بريمن.

يُذْكَر أن مويرر الذي يشغل منصب وزير داخلية ولاية بريمن، يسعى منذ فترة طويلة إلى فرض حظر على الألعاب النارية، وهو ذات الموقف الذي تتبناه وزيرة داخلية ولاية برلين، إيريس شبرانجر. واقترح الاثنان في بريمن منح الولايات والبلديات على الأقل إمكانية وضع قواعد مناسبة في هذا الشأن، وأشار الوزيران إلى أن الألعاب النارية ضارة بالبشر والحيوانات والبيئة.

وقال مويرر إن "ما يواجهه أفراد الشرطة ورجال الإطفاء هو كابوس" وأضاف: "آمل أن تصدر أخيراً إشارة من هذا المؤتمر لوزراء الداخلية".

وسيغادر مويرر مهام منصبه في بريمن قبل نهاية هذا العام الجاري، ومن المقرر أن تخلفه إيفا هوجل، المفوضة السابقة للجيش في البرلمان الألماني.