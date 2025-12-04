بولندا تمدد العمل بمنطقة الحظر على طول الحدود مع بيلاروس حتى مارس

(د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية البولندية في وارسو، أن بولندا بصدد تمديد العمل بمنطقة الحظر على طول حدودها الشرقية مع بيلاروس البالغ طولها 400 كيلومتر لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى 5 مارس 2026.

وأشارت الوزارة البولندية في بيان اليوم الخميس، إلى أن السبب هو الخطر المستمر الناجم عن ضغوط الهجرة القادمة من بيلاروس.

وتتهم بولندا والاتحاد الأوروبي رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بتوجيه المهاجرين القادمين من مناطق الأزمات عمدا نحو الحدود بهدف ممارسة الضغط على بولندا والاتحاد الأوروبي.

ويسعى العديد من المهاجرين إلى متابعة رحلتهم من بولندا إلى ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وعززت بولندا حدودها مع بيلاروس في صيف 2022 بسياج يبلغ ارتفاعه 5.5 أمتار وأجهزة استشعار إلكترونية، لكن ذلك لم ينجح في منع المهاجرين من محاولة عبور الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وأفادت وزارة الداخلية البولندية بأنه تم تسجيل أكثر من 4600 محاولة لعبور الحدود منذ بداية سبتمبر الماضي.

وتم إنشاء منطقة الحظر في يونيو 2024 للحد من الهجرة غير النظامية وتحسين ظروف عمل قوات حرس الحدود والشرطة والقوات المسلحة.

ويبلغ عمق المنطقة 200 متر، لكنها تمتد في بعض الأماكن القليلة حتى 4 كيلومترات.