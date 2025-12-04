إعلان

لبنان ينفذ المرحلة الـ 12 من خطة عودة السوريين إلى بلادهم

كتب : مصراوي

04:45 م 04/12/2025

الحكومة اللبنانية

بيروت - (د ب أ)

نظّمت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، اليوم الخميس، المرحلة الـ 12 من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين، عبر مركز الأمن العام الحدودي مع سوريا في منطقة المصنع شرق لبنان بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية.

وقالت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، في بيان صحفي اليوم، إن ذلك جاء بالتنسيق مع السلطات الأمنية في الجانب.

وأثنى "المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير على عمل ضباط وعناصر الأمن العام"، منوها إلى دور المنظمات الدولية المشاركة والصليب الأحمر اللبناني خلال كل عملية من عمليات العودة إلى الداخل السوري.

يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يفوق مليوني نازح عاد منهم 341 ألف شخص إلى بلادهم حتى 23 سبتمبر الماضي، في إطار خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين التي أطلقتها الحكومة اللبنانية في أول يوليو الماضي وبالتعاون مع اللجنة الوزارية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية.

لبنان المرحلة الـ 12 عودة السوريين

