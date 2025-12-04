أحمد عبد القادر "ميدو" يعلن إسقاط تهم حيازة السلاح ومقاومة السلطات عنه

أعلن رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج أحمد عبد القادر ميدو، إسقاط التهم الموجهة إليه بحيازة سلاح ومقاومة السلطات البريطانية، لعدم وجود أي أدلة تدعم تلك الاتهامات.

إلى جانب ذلك، أفاد ميدو في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك"، الأربعاء، بإلغاء قرار منعه من السفر وتحديد الإقامة والمراقبة.

وأوضح ميدو، أنه تم تحديد موعد لقضية التحايل على القانون ضد أعضاء الإخوان المسلمين في شهر مايو، مشيرا إلى أنه لا يتبقى سوى قضية تهديد أعضاء في الجماعة المصنفة إرهابية وتكدير السلم العام، المقرر البت فيها في أغسطس 2026.

وعبّر ميدو، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على دوره في دعم الحق والعدالة، متطرقا كذلك إلى الجهود الكبيرة التي بذلها وزير الخارجية بدر عبد العاطي، وكذا رموز الدولة وأعضاء النظام القضائي الذين أيّدوا موقفه.

وأعرب ميدو، عن شكره للشعب المصري الذي "أظهر اصطفافه موحدا في أوقات الشدة"، ما يعكس قوة ووحدة الدولة وقدرتها على حماية أبنائها.

وأشار ميدو، إلى أنه سيعود إلى القاهرة غدا الجمعة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، مؤكدا أن العدالة ستتحقق دائما وأنه واثق من نتائج باقي القضايا لصالحه.