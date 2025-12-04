بوتين: سنسيطر على كامل دونباس بأي وسيلة ممكنة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا ستستعيد السيطرة الكاملة على منطقة دونباس في أوكرانيا بالقوة أو بأي وسيلة ممكنة ما لم تنسحب القوات الأوكرانية، وهو ما رفضته كييف بشكل قاطع.

وأضاف بوتين، في مقابلة مع صحيفة "إنديا توداي" قبل زيارته نيودلهي، بحسب مقطع فيديو عرضه التلفزيون الروسي الرسمي: "إما أن نحرر هذه الأراضي بقوة السلاح، أو تغادر القوات الأوكرانية هذه الأراضي"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ومن جانبها، ترفض أوكرانيا التنازل عن أيٍ من أراضيها لصالح روسيا، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لا ينبغي مكافأة موسكو على الحرب التي بدأتها.

وتسيطر روسيا حاليًا على 19.2% من أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها في عام 2014، وكل لوجانسك، وأكثر من 80% من دونيتسك، وحوالي 75% من خيرسون وزابوريزهيا، وشرائح من مناطق خاركيف وسومي وميكولايف ودنيبروبيتروفسك، بحسب "رويترز".

وتظل مساحة تُقدر بنحو 5 آلاف كيلومتر مربع (1900 ميل مربع) من دونيتسك تحت السيطرة الأوكرانية.

وفي المناقشات مع الولايات المتحدة بشأن الخطوط العريضة لاتفاق سلام محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا، قالت روسيا مرارًا إنها تريد السيطرة على كامل منطقة دونباس، وإن الولايات المتحدة يجب أن تعترف بشكل غير رسمي بسيطرة موسكو.

وفي عام 2022، أعلنت موسكو انضمام مناطق لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريزهيا الأوكرانية إلى روسيا بعد استفتاءات رفضها الغرب وكييف واعتبرتها خدعة.

وقال بوتين، خلال استقبال المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في الكرملين يوم الثلاثاء، إن روسيا قبلت بعض المقترحات الأمريكية بشأن أوكرانيا، وإن المحادثات ينبغي أن تستمر.

ونقلت وكالة أنباء "ريا" الروسية عن بوتين قوله، إن اجتماعه مع ويتكوف وكوشنر كان "مفيدًا للغاية"، وإنه استند إلى مقترحات ناقشها هو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة ألاسكا التي عُقِدت بينهما في أغسطس الماضي.