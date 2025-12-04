إسرائيل تكشف سبب إعدام مئات التماسيح في منطقة الأغوار

قالت الإدارة المدنية الإسرائيلية وسلطات الطبيعة، إن عملية إعدام مئات التماسيح في مزرعة بيتسئيل بمنقطة الأغوار في أغسطس الماضي، جاءت على ضوء وف من استغلال الموقع في "هجوم تخريبي" قد يؤدي إلى إطلاق التماسيح في أنحاء الضفة الغربية.

وقالت السلطات، إن المزرعة كانت عرضة للاختراق وهو ما قد يسمح باقتحامها وإطلاق التماسيح بهدف تنفيذ عملية تستهدف المدنيين.

وتواجه المزرعة منذ سنوات، مخالفات تتعلق بالسلامة وسوء البنية التحتية، كما شهدت حالات هروب متكررة لتماسيح.

وأشارت كذلك، إلى أن عملية الإعدام تمت من أجل إنهاء معاناة الحيوانات التي كانت محتجزة في ظروف متدهورة وقاسية، مشددة على أن القتل الجماعي تم لمنع خطر مباشر على السلامة العامة ومنع تدهور أوضاع الحيوانات.

وأكدت السلطات أنها لن تفتح تحقيقا بشأن عملية الإعدام الجماعي أو في قرار إغلاق المزرعة، مما أثار انتقادات داخل منظمات الرفق بالحيوان التي عبّرت عن إدانتها للإجراء.

وتجادل السلطات، بان حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنفقت مئات آلاف الشواكل لتدعيم سياج المزرعة، غير أنها خلصت في النهاية إلى أن إعدام التماسيح هو الخسار الأكثر أمانا بعد أن بات مستحيلا نقلها إلى مكان آخر.