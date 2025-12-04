مركز حقوقي: إسرائيل تقتل 7 فلسطينيين يوميا منذ وقف النار

غزة - (د ب أ)

كشف مركز حقوقي، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي يقتل سبعة فلسطينيين ويجرح 18 آخرين يوميًّا في قطاع غزة، منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، ما يدلل على استمرار "الإبادة الجماعية" التي تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وقال مركز غزة لحقوق الإنسان، في تقرير اليوم، أورده المركز الفلسطيني للإعلام، إن "الجيش الإسرائيلي يواصل نمطا ثابتا من القتل والاستهداف المنهجي رغم كل الادعاءات بوجود وقف إطلاق نار، وفي كل مرة يوجد ذرائع لمحاولة تبرير جرائمه التي تتواصل يوميا".

وأشار التقرير إلى توثيق استشهاد 368 فلسطينيا وإصابة 932 آخرين بجروح خلال 54 يومًا من وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن فريقه الميداني يوثق عمليات القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي وعمليات النسف التي تتركز داخل الخط الأصفر وتمتد لتضرب مناطق النزوح بلا توقف.

وأكد مركز غزة أن "قوات الاحتلال تحاول فرض واقع ميداني جديد من خلال تحريك الخط الأصفر نحو الداخل لابتلاع مساحات إضافية من أراضي القطاع"، مبينا أن "هذا السلوك يرفع مساحة الأراضي التي يمنع الفلسطينيون من الوصول إليها إلى نحو 60%، ويقيد حركة السكان، ويعمق تفكيك النسيج الاجتماعي والاقتصادي".

ولفت إلى أن "الاستهداف الإسرائيلي لخيام النازحين في منطقة المواصي مساء أمس الأربعاء، يعكس طبيعة الانتهاكات المتكررة"، مبينا أن "القصف استهدف عائلة واحدة في خيمة لجوء لا توفر أي حماية، وأدى إلى استشهاد خمسة أفراد بينهم امرأتان وطفلان، والعائلة تتكون من الزوج والزوجة وطفليهما وأم الزوجة".