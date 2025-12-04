الأمم المتحدة تطالب روسيا بإعادة الأطفال الأوكرانيين المختطفين



وكالات

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إعادة فورية وغير مشروطة للأطفال الأوكرانيين "الذين نقلوا قسرا" إلى روسيا، وهي مسألة حساسة في المفاوضات بشأن اتفاق سلام محتمل بين كييف وموسكو.

ويطالب هذا القرار غير الملزم الذي اعتُمد بأغلبية 91 صوتا مقابل 12 صوتا ضده بما في ذلك روسيا، وامتناع 57 عن التصويت، موسكو "بضمان العودة الفورية والآمنة وغير المشروطة لجميع الأطفال الأوكرانيين الذين نقلوا أو رحّلوا قسرا".

ويدعو القرار روسيا أيضا إلى التوقف عن القيام بعمليات نقل قسري وترحيل وفصل أسري وفصل أطفال عن ممثليهم القانونيين وتعديل الوضع الشخصي، بما في ذلك الجنسية أو التبني أو الوضع في رعاية حاضنة، وتلقين الأطفال الأوكرانيين أفكارا متطرفة.

وتتّهم أوكرانيا روسيا باختطاف 20 ألف طفل أوكراني على الأقل منذ بدء الحرب، وهي أكبر عملية اختطاف ترعاها دولة في التاريخ، وفق ما قالت نائبة وزير الخارجية الأوكراني ماريانا بيتسا على المنبر قبل التصويت، مشيرة إلى أنه تم استعادة أكثر من 1850 منهم.

وأكدت أنه لن يكون هناك سلام عادل في أوكرانيا دون العودة الفورية وغير المشروطة لأطفالنا.

من جهتها، نددت نائبة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ماريا زابولوتسكايا بالنص ووصفته بأنه "مليء باتهامات كاذبة"، مؤكدة أن "كل تصويت ضد القرار هو تصويت من أجل السلام".

ويأتي هذا التصويت فيما تسعى الولايات المتحدة التي صوّتت لصالح القرار، إلى إقناع روسيا وأوكرانيا بتبني خطة سلام.

إلا أن التوصل إلى تسوية يبدو صعبا للغاية، إذ يواصل الجيش الروسي تقدمه البطيء على خطوط المواجهة رغم خسائره الكبيرة، وفقا للغد.