

وكالات

قال مصدر مقرب من الرئاسة الفرنسية، إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعلن في أوائل العام القادم عن تعديلات على العقيدة النووية الفرنسية، بحسب ما ذكرته مجلة "باري ماتش".

أشارت المجلة إلى أن السلطات الفرنسية تواصل دراسة فكرة استخدام السلاح النووي الفرنسي لحماية الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، بينما يعارض ماكرون نشر المظلة النووية الفرنسية فوق كامل أوروبا.

كان ماكرون قد أعلن في أكتوبر الماضي أن فرنسا تعمل على تحديث عقيدتها النووية.

يأتي ذلك على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي حول "الخطر الروسي" المزعوم على الدول الأوروبية، الذي بدأ في ظله بالمناقشات حول إمكانية استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لحماية دول أخرى في أوروبا.

كانت روسيا قد أعلنت مرارا أنها لا تعتزم شن أي هجوم على دول حلف الناتو، وأعربت عن قلقها إزاء تحركات الحلف بالقرب من الحدود الروسية، وفقا لروسيا اليوم.