قوات قسد تعلن استهداف آلية ردا على هجوم لفصائل تابعة لحكومة دمشق

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الأربعاء، استهداف آلية وموقع عسكري لفصائل مسلحة تابعة لوزارة الدفاع في حكومة دمشق، ردا على هجمات بطائرات مسيرة استهدفت محيط سد تشرين شمالي سوريا.

قالت "قسد"، في بيان، إن فصائل السلطان مراد، والسلطان سليمان شاه/العمشات، والحمزات التابعة لوزارة الدفاع في حكومة دمشق، أقدمت على استهداف محيط السكن في سد تشرين باستخدام طائرتين انتحاريتين، في تصعيد خطير واستمرار لسياسة زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدة أن الاعتداء لم يسفر عن أي إصابات في صفوف قواتنا.

وأضاف البيان، أن الفصائل ذاتها عاودت اعتداءاتها في اليوم نفسه، عبر استهداف تلة سيرياتل في محيط سد تشرين بطائرتين انتحاريتين إضافيتين، من دون وقوع إصابات.

وأوضحت، أنه أمام هذا الاعتداء المتكرر، قامت قواتنا بالرد المشروع والمباشر على مصادر انطلاق الطائرات الانتحارية، مشيرة إلى أنه تم استهداف سيارة عسكرية من نوع (تويوتا)، إضافة إلى نقطة عسكرية تابعة لتلك الفصائل، ما أسفر عن إصابات محققة في صفوفها.

كانت اشتباكات اندلعت بين مجموعات مسلحة تابعة للحكومة السورية، وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في 22 ديسمبر، عند محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب.

وبحسب إحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، قتل 4 أشخاص وأصيب 25 آخرون في الاشتباكات، وفقا لروسيا اليوم.