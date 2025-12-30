منصة نسك" تطلق خدمة التقديم مباشرة على تأشيرة العمرة للمصريين

الرياض- (أ ش أ)

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، إطلاق منصة "نسك عمرة"، لإتاحة خدمة التقديم المباشر لتأشيرة العمرة للمعتمرين المصريين، كبديل آمن ومنظم للحصول على التأشيرة بشكل فردي بما يمكن المعتمر من الحصول على الكود التعريفي من وزارة السياحة المصرية للسماح بالسفر.

وقالت وزارة الحج والعمرة، :"إن منصة "نسك عمرة" تتيح حجز السكن والنقل والخدمات المرتبطة بالرحلة فى تجربة وصفت بأنها أكثر وضوحا وسلاسة مع أسعار معلنة وواضحة وخدمات موثقة، وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية السعودية" الأحد.

وأضافت أن استخدام منصة "نسك" يوفر التكاليف والوقت ويمنح المعتمرين الشعور بالأمان بعيدا عن الشركات غير النظامية التي تستغل رغبة المواطنين في أداء العمرة.

وأشارت إلى أن منصة "نسك عمرة" تمثل تحولا في تجربة العمرة يفرض معايير جديدة للتنظيم ويضع حدا لممارسات أرهقت المعتمرين لسنوات.

وتعد منصة "نسك" هي البوابة الرقمية الرسمية والموحدة لوزارة الحج والعمرة السعودية، تهدف لتسهيل رحلة المسلمين إلى مكة والمدينة لأداء العمرة والحج والزيارة، حيث تتيح حجز تأشيرات، وإقامة، وطيران، ومواصلات، وتصاريح زيارة الروضة الشريفة، وتوفر معلومات إثرائية للضيوف من جميع أنحاء العالم، وتكمل خدماتها بتطبيق "نسك عمرة" وتطبيق "نسك أعمال" للمنظومة التشغيلية، ضمن رؤية السعودية 2030.