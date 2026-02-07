سد النهضة.. هل مولت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع بناء السد؟

أثارت التصريحات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية، وإثيوبيا بشأن عملية تمويل بناء سد النهضة، حالة من الجدل حيث صرح الرئيس الأمريكي أن السد تم تمويله من قبل الولايات المتحدة إلا أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، نفى تلك التصريحات.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: "لم نتلقَّ أي مساعدات مالية من أي مصدر أجنبي لبناء هذا السد الكبير".



من جهته قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، إن إثيوبيا حصلت بالفعل على دعم أمريكي غير محدود لبناء سد النهضة لمحاولة وضع مصر تحت ضغوط أجنبية والسيطرة على قرارها الدولي تجاه كافة القضايا العالمية.

وأوضح "علام"، في لمصراوي أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت خطة شاملة منذ 50 عامًا لبناء سدود مياه بكافة دول منبع مياه النيل لإحداث حالة من التوتر في المنطقة وإرغام البلدان على بيع المياه لبعضها البعض.

وأشار "علام"، إلى أن الهندسة العمرانية لسد النهضة والتمويل النقدي والحماية تكفلت به الولايات المتحدة الأمريكية من اليوم الأول لبناء السد باعتباره بداية لقاطرة بناء سدود إضافية بدول المنبع.

واختتم علام حديثه مؤكدًا أن مصر تعاملت ولازالت تتعامل بحنكة دبلوماسية شديدة من شأنها أن ترغم دول العالم على دعم موقفها بأحقيتها في مياه النيل.

ويعد سد النهضة الإثيوبي الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار أكبر سدود إفريقيا من حيث القدرة الكهربائية، ويقع على أحد روافد نهر النيل.