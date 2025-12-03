ترامب: بوتين يريد إنهاء الحرب والعودة للتجارة مع أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى لقاء جيدا مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر في موسكو بشأن خطة إنهاء حرب أوكرانيا.

ورفض ترامب خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بكشف تفاصيل الاجتماع، قائلا:"لا يمكنني الآن الإفصاح عما نجم عن اجتماع بوتين مع ويتكوف وكوشنر".

وأكد ترمب، أن الاجتماع مع بوتين كان جيدا، لأنه يريد إنهاء الحرب والعودة للتجارة مع الولايات المتحدة.

وعن أزمة الولايات المتحدة مع فنزويلا، قال ترامب، إن الأمر مع فنزويلا يتجاوز ممارسة حملة ضغط، مؤكدًا أنه أخبر نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو ببعض الأمور خلال الاتصال القصير معه.

وأشار ترامب، إلى أن القوات الأمريكية ستبدأ قريبا في استهداف تهريب المخدرات برا.

وفي وقت سابق، اتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، دولة فنزويلا بأنها توفر موطئ قدم لإيران وحزب الله، وبات مصدر زعزعة للاستقرار في المنطقة بأسرها.

وقال روبيو، أن ترامب أصدر تفويضا بمهمة لمكافحة المخدرات المنتجة بكولومبيا عبر أراضي فنزويلا، والتي يسمح نظام الرئيس الفنزويلي بتهريبها إلى أمريكا.