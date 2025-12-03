إسرائيل تعلن شن غارة جوية على جنوب غزة

غارات جوية على خيام النازحين في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه شن غارة جوية على مدينة خان يونس جنوب غزة، انتقاما لهجوم شنه مسلحين في رفح.

وقال جيش الاحتلال في بيان له اليوم الأربعاء: "هاجمنا بالتعاون مع الشاباك عنصرا في حماس جنوب قطاع غزة ردا على خرق اتفاق وقف إطلاق النار".

وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية، في تصريح لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن جيش الاحتلال هاجم مخازن أسلحة ومراكز قيادة تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وورشات تصنيع السلاح بغزة، على حسب زعمهم.

وزعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو نفذ غارات جوية على خان يونس لمحاولة اغتيال مسؤولا كبيرا في لواء رفح بحركة حماس.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، إن التحقيق الأولي كشف أن مقاتلي المقاومة الفلسطينية أطلقوا على الأرجح قذيفة على مركبة مدرعة برفح مما أدى إلى إصابة 5 جنود إسرائيليين.