حماس: قصف خيام النازحين جريمة حرب واستهتار باتفاق وقف النار

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في خان يونس جريمة حرب واستهتار باتفاق وقف إطلاق النار.

وطالبت حماس في بيان لها اليوم الأربعاء، الوسطاء والدول الضامنة بلجم الاحتلال وعدم السماح لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالتهرب من الاتفاق ووقف قصف المدنيين.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 غارات جوية على خيام النازحين غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة العشرات النازحين.

ومن جانبه، أكد جيش الاحتلال أنه هاجم بالتعاون مع الشاباك عنصرا حماس، ردا على ما زعم جيش الاحتلال أنه خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك رغم الخروقات اليومية التي يمارسها الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.