قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن مسؤولي إدارته المشاركين في مفاوضات إنهاء الحرب يستعدون لعقد اجتماعات في الولايات المتحدة.

وأكد زيلينسكي، أن مستشاره للأمن القومي رستم عمروف ومسؤولي فريق المفاوضات الأوكراني سيواصلون محادثاتهم مع مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بعد عودتهم من موسكو.

وأوضح زيلينسكي، أن كييف تنتظر في الأيام المقبلة التقارير عن الاجتماعات المرتقبة وكذلك الاتصالات، بما في ذلك الشخصية والمحادثات الهاتفية، مؤكدا أن الاتصالات مستمرة بين أوكرانيا وشركائها.

وشدد الرئيس الأوكراني، على أن المفاوضات تسير بفعالية إذ استُمع إلى مطالب كييف خلال المحادثات في فلوريدا وجنيف، متوقعا أن تسير الأمور وفق ذلك في المستقبل إذ لا يمكن تحقيق السلام "اللائق" إلى مع الأخذ في الاعتبار مصالح بلاده.

وأشار زيلينسكي، إلى أن العالم يشعر الآن أن هناك فرصة حقيقية لإنهاء الحرب، داعيا إلى الضغط على روسيا لتعزيز النشاط الجاري في المفاوضات.

وفي سياق متصل، قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض، إن اجتماع ويتكوف وكوشنر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان شاملا ومثمرا وتم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فحواه.