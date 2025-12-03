ترامب يمنح عفوا لنائب ديمقراطي وزوجته في قضية رشوة وتآمر

واشنطن - (أ ب)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه سيمنح عفوا للنائب الديمقراطي عن ولاية تكساس، هنري كوييار، وزوجته في قضية رشوة وتآمر رفعها مدعون فيدراليون.

وقال ترامب، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون تقديم أي أدلة، إن كوييار وزوجته، إيميلدا كوييار، تمت ملاحقتهما لأن عضو الكونجرس كان ينتقد سياسات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن المتعلقة بالهجرة.

وقال ترامب، الذي ينتمي للحزب الجمهوري، إن كوييار "عارض بشجاعة سياسة الحدود المفتوحة".

واتهم ترامب الرئيس الأمريكي السابق بايدن، وهو ديمقراطي، باستهداف عضو الكونجرس وزوجته "لمجرد قولهما الحقيقة".

وكانت السلطات الفيدرالية قد وجهت إلى كوييار، البالغ من العمر 69 عاما، وزوجته تهمة قبول آلاف الدولارات مقابل قيام عضو الكونجرس بتعزيز مصالح شركة طاقة تسيطر عليها أذربيجان وبنك في المكسيك.

كما تم توجيه تهمة إليه بالموافقة على التأثير على تشريع يخدم أذربيجان وإلقاء خطاب مؤيد لها أمام مجلس النواب الأمريكي.

وأكد كوييار أنه وزوجته بريئان.

وكتب ترامب في منشور إعلان العفو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "هنري، لا أعرفك، لكن يمكنك النوم جيدا الليلة. لقد انتهى كابوسك أخيرا!"

وكان من المقرر أن تبدأ محاكمة الزوجين في أبريل المقبل.

وليس كوييار هو الديمقراطي الوحيد الذي منحه ترامب عفوا هذا العام. ففي فبراير الماضي، منح ترامب عفوا لحاكم ولاية إلينوي السابق، رود بلاجوفيتش، بعد خمس سنوات من تخفيف عقوبته في قضية فساد سياسي.