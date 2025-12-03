فرنسا: ندعو إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، كافة الأطراف إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

طالب كونفافرو، في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الأربعاء، بفتح المزيد من المعابر بقطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات للسكان.

وقال متحدث الخارجية:"نحتاج إلى فتح مزيد من المعابر بقطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، أن مخطط إسرائيل لضم الضفة الغربية يشكل خطا أحمر بالنسبة لفرنسا.

وشهدت الضفة الغربية، تصعيد جديد من قبل قوات الاحتلال التي هدمت 76 منشأة وأخطرت بهدم 51 أخرى في مناطق عدة بالضفة، وفقًا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

وقالت الهيئة في بيانها إلى أن قوات الاحتلال استولت على 2800 دونم من أراضي المواطنين بمناطق متفرقة في الضفة.