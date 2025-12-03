إعلان

جيش الاحتلال: إصابة 4 جنود إسرائيليين خلال اشتباكات مع مقاتلي في رفح

كتب-عبدالله محمود:

07:36 م 03/12/2025

إصابة 3 جنود إسرائيليين أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 4 جنود من وحدة جولاني، خلال المواجهات التي اندلعت اليوم الأربعاء مع مقاتلى في منطقة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن 4 مقاتلي من المقاومة الفلسطينية، خرجوا من نفق في رفح وقتل اثنان منهم في اشتباك مع قوات الاحتلال، فيما قام الثالث بتفجير عبوة ناسفة في مدرعة من طراز نمر.

ونقلت القناة الـ14 الإسرائيلية، عن مصادر عسكرية إسرائيلية، تأكيدها بوقوع اشتباكات بين قوات الاحتلال ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في منطقة رفح جنوب قطاع غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اشتباكات الاحتلال مع مقاتلي في رفح جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 4 جنود إسرائيليين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان