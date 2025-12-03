جيش الاحتلال: إصابة 4 جنود إسرائيليين خلال اشتباكات مع مقاتلي في رفح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 4 جنود من وحدة جولاني، خلال المواجهات التي اندلعت اليوم الأربعاء مع مقاتلى في منطقة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن 4 مقاتلي من المقاومة الفلسطينية، خرجوا من نفق في رفح وقتل اثنان منهم في اشتباك مع قوات الاحتلال، فيما قام الثالث بتفجير عبوة ناسفة في مدرعة من طراز نمر.

ونقلت القناة الـ14 الإسرائيلية، عن مصادر عسكرية إسرائيلية، تأكيدها بوقوع اشتباكات بين قوات الاحتلال ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في منطقة رفح جنوب قطاع غزة.