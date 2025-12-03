بيروت - (د ب أ)

عقدت اللجنة التقنية العسكرية للبنان (الميكانيزم) اجتماعها الـ14، في منطقة الناقورة في جنوب لبنان، لتقييم الجهود الجارية للتوصل إلى ترتيب دائم لوقف الأعمال العدائية في لبنان، بحضور السفير اللبناني السابق سيمون كرم والمدير الأعلى للسياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوري رسنيك.

وقال بيان صادر عن السفارة الأمريكية في بيروت، اليوم الأربعاء، إن كبار المسؤولين عقدوا "الاجتماع الرابع عشر للجنة التقنية العسكرية للبنان (الميكانيزم) في الثالث من شهر ديسمبر الجاري في الناقورة لتقييم الجهود الجارية للتوصل إلى ترتيب دائم لوقف الأعمال العدائية في لبنان".

وأضاف البيان: "دعماً للسلام الدائم والازدهار المشترك لكلا الجانبين، انضم السفير اللبناني السابق سيمون كرم والمدير الأعلى للسياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوري رسنيك إلى المستشارة مورجان أورتاجوس في اجتماع اليوم كمشاركين مدنيين".

وأشار إلى أن انضمام كرم ورسنيك يعكس "التزام (الميكانيزم) بتسهيل المناقشات السياسية والعسكرية بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم لجميع المجتمعات المتضررة من النزاع".

وجاء في البيان أن "جميع الأطراف رحّبت بالمشاركة الإضافية باعتبارها خطوة مهمة نحو ضمان أن يكون عمل (الميكانيزم) مرتكزاً على حوار مدني مستدام بالإضافة إلى الحوار العسكري".

وتابع: "تتطلّع اللجنة إلى العمل بشكل وثيق مع السفير كرم والدكتور رسنيك في الجلسات المقبلة وإلى دمج توصياتهما فيما تواصل الميكانيزم تعزيز السلام الدائم على طول الحدود".

وكان رئيس لبنان جوزف عون قد قرّر تكليف السفير السابق سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان "الميكانيزم"، المنشأة بموجب إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر 2024، تجاوباً مع مساعي الحكومة الأمريكية، بعد التنسيق والتشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، بحسب ما أعلن بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء.

يُذكر أن اللجنة التقنية لمراقبة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان "الميكانيزم" يترأسها جنرال أمريكي وتضم أعضاء من فرنسا ولبنان وإسرائيل، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل".

وتتولى اللجنة الإشراف على تطبيق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024.