اشتباكات بين قوات الاحتلال ومقاتلي حماس في رفح

نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية، عن مصادر عسكرية إسرائيلية، بوقوع اشتباكات بين قوات الاحتلال ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من في منطقة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكدت مصادر فلسطينية لقناة الجزيرة، بهبوط مروحيات إسرائيلية شرقي مدينة رفح.

وفي وقت سابق، زعم جيش الاحتلال أن قواته في منطقة الخط الأصفر بقطاع غزة في مهمة دفاع وتطهير وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح جيش الاحتلال أنه عثر في المنطقة الصفراء بقطاع غزة على منصات تحتوي على 5 صواريخ معدة للإطلاق.