الأمن التركي ينفذ عملية ضد "داعش" شمال غربي البلاد

أنقرة- (د ب أ)

نفذت السلطات التركية، فجر اليوم الاثنين، عملية أمنية ضد تنظيم "داعش" في ولاية يالوا شمال غربي البلاد.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة أنباء "الأناضول" التركية، بأن "عناصر الأمن داهموا أحد المنازل في منطقة /إلماليك/، بمشاركة قوات خاصة جرى استقدامها من ولاية بورصة المجاورة".

وأضافت المصادر أن "العملية الأمنية أسفرت عن إصابة 7 من عناصر الأمن بجروح، ولا تزال متواصلة حتى الساعة وسط تدابير أمنية مشددة في محيط المنطقة".

وعلمت "الأناضول" أن الحالة الصحية لعناصر الأمن المصابين مستقرة، وأنهم يتلقون العلاج في المستشفيات.

وكانت النيابة العامة في إسطنبول أعلنت قبل أيام إن السلطات التركية نفذت مداهمات متزامنة ألقت القبض فيها على أكثر من مئة شخص يشتبه انتمائهم إلى داعش، إثر مزاعم تفيد بأنهم كانوا يخططون لشن هجمات خلال احتفالات عيد الميلاد (الكريسماس) ورأس السنة.

جدير بالذكر أن تركيا كانت قد أدرجت داعش على لائحتها للإرهاب عام 2013، وأعلن التنظيم مسؤوليته عن، أو نُسب إليه، تنفيذ هجمات إرهابية في الفترة من 2015 إلى مطلع 2017، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة العشرات.