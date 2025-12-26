وكالات

نقلت وكالة سانا السورية، اليوم الجمعة عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السورية قوله، إن التأكيد المتكرر على وحدة سوريا يتناقض مع الواقع القائم.

وأضاف المسؤول بالخارجية السورية أن الحديث عن دمج مؤسسات شمال شرق سوريا بقي في إطار التصريحات النظرية.

وأفاد المصدر أن تصريحات قسد بأن النفط ملك لكل السوريين يفقد مصداقيته طالما لا يدار ضمن مؤسسات الدولة، وفق سانا.

وذكر أن الحديث عن تقارب بوجهات النظر يبقى دون قيمة ما لم يترجم لاتفاقات رسمية واضحة.

وأوضح المسؤول بخارجية سوريا أنه فيما يخص الملف العسكري فالحديث عن تفاهمات لا ينسجم مع استمرار وجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الجيش السوري وبقيادات مستقلة وارتباطات خارجية، بما يمس السيادة ويعرقل الاستقرار، وينسحب الأمر ذاته على السيطرة الأحادية على المعابر والحدود واستخدامها كورقة تفاوض وهو ما يتناقض مع مبادئ السيادة الوطنية.

وأعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، أمس الخميس، التوصل إلى تفاهم مشترك مع دمشق، فيما يخص دمج القوى العسكرية بما يتماشى مع ما وصفه بالمصلحة العامة، مضيفاً أن عدداَ من القضايا السياسية والدستورية مازال يحتاج إلى وقت وحوارات أعمق.

وذكر في تصريحات خلال اجتماع الهيئة الاستشارية لدعم لجنة التفاوض في شمال وشرقي سوريا، أن الاجتماع ناقش آخر المستجدات السياسية في سوريا، إلى جانب اتفاقية 10 آذار، لافتاً إلى وجود تقارب في الآراء حول ملفات أساسية.

ولفت عبدي إلى أنه يوجد تقدماً بالنسبة لتشكيل رؤية مشتركة تتعلق بالمعابر والحدود، مؤكدا أن الثروات الباطنية ملك لجميع السوريين، وليست حكراً على جهة بعينها.