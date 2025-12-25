وكالات

قالت القناة 13 العبرية، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، انعقد مساء اليوم الخميس، لبحث جدول أعمال التحضير للاجتماع المرتقب بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت القناة 15 الإسرائيلية، أن نتنياهو سيبحث خلال لقائه ترامب 4 ملفات أساسية، هي الأوضاع في قطاع غزة، والتطورات في سوريا ولبنان، إضافة إلى الملف الإيراني.

وأضافت القناة العبرية، أن نتنياهو أكد خلال اجتماع الكابينت أن إسرائيل لن تنتقل إلى المرحلة الثانية من التفاهمات المتعلقة بغزة، قبل إعادة آخر جثة من القطاع.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن نتنياهو لا يوافق على موقف مستشاري الرئيس الأمريكي بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية في هذه الأوضاع.