إعلام عبري: انعقاد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لبحث لقاء نتنياهو وترامب

كتب : مصراوي

10:51 م 25/12/2025

المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر

وكالات

قالت القناة 13 العبرية، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، انعقد مساء اليوم الخميس، لبحث جدول أعمال التحضير للاجتماع المرتقب بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت القناة 15 الإسرائيلية، أن نتنياهو سيبحث خلال لقائه ترامب 4 ملفات أساسية، هي الأوضاع في قطاع غزة، والتطورات في سوريا ولبنان، إضافة إلى الملف الإيراني.

وأضافت القناة العبرية، أن نتنياهو أكد خلال اجتماع الكابينت أن إسرائيل لن تنتقل إلى المرحلة الثانية من التفاهمات المتعلقة بغزة، قبل إعادة آخر جثة من القطاع.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن نتنياهو لا يوافق على موقف مستشاري الرئيس الأمريكي بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية في هذه الأوضاع.

المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابيت بحث لقاء نتنياهو وترامب اللقاء المرتقب بين نتنياهو وترامب

