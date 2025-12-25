إعلان

أوكرانيا: إعلان حالة التأهب الجوي في كييف بسبب تهديد بصواريخ

كتب : محمود الطوخي

12:37 م 25/12/2025

ارشيفية

أعلنت الإدارة العسكرية الأوكرانية، حالة التأهب الجوي في العاصمة كييف بسبب تهديد بإطلاق صواريخ دفاعية مضادة للطائرات.

ودعت الإدارة العسكرية في كييف، السكان إلى التوجه فورا إلى أقرب الملاجئ والتزامها لحين انتهاء الإنذار.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الجيش الأوكراني بإسقاط 106 مسيرات روسية استهدفت مناطق مختلفة من البلاد، موضحا أن 22 مسيرة روسية تمكنت من استهداف 15 موقعا أوكرانيا.

وأكدت سلطات تشرنيهف الأوكرانية، مقتل مدني وإصابة آخرين في قصف روسي على المقاطعة.

